Sepe Napoli, l’agente: «Se va via Meret…» (Di sabato 18 aprile 2020) L’agente di Sepe apre le porte a un trasferimento del portiere al Napoli: «Se va via Meret, non lo escludo» Mario Giuffredi, agente di Luigi Sepe, ha aperto le porte a un ritorno del portiere al Napoli: «Non lo escludo e non credo sia impossibile, se Meret va via. Perché è un portiere che per caratteristiche piace tanto a Gattuso. Lui ha preferito Ospina a Meret perché è più bravo con i piedi, Sepe ha caratteristiche simili». «Tutti conoscono il valore di Sepe, sarebbe la cosa più facile e sanno di avere una certezza, conoscono tutto dal punto di vista umano del calciatore. Non lo escluderei ma ha anche tanti estimatori in Italia e all’estero, è uno dei cinque migliori portieri italiani», ha concluso il procuratore sportivo ai microfoni di Radio Marte. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Giuffredi : “Ritorno di Sepe al Napoli? Non lo escludo e non credo sia impossibile”

Coronavirus - Napoli : aperta oggi la Casa per i senza dimora voluta dal cardinale Sepe

