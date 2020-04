Salvini | Il traghetto con cinema e solarium Ecco la quarantena dei migranti

(Di venerdì 17 aprile 2020) Roberto Chifari È terminato il trasbordo dei 146dalla nave Alan Kurdi al"Raffaele Rubattino". Duro il commento di Matteo: "ilche ospiterà a spese degli italiani, gli immigrati clandestini arrivati in Italia Matteocontro la Alan Kurdi. A Palermo sono terminate le operazioni di trasferimento sulla nave Rubattino, della società Tirrenia (ora Compagnia Italiana di Navigazione), delle 146 persone che si trovavano a bordo della Alan Kurdi. Le operazioni, avvenute a largo del porto di Palermo, si sono svolte sotto il coordinamento tecnico della Guardia Costiera di Palermo. Il trasferimento dalla Alan Kurdi al Rubattino è avvenuto a seguito dell'affiancamento delle due navi, un passaggio necessario per effettuare il trasbordo. Le operazioni hanno visto la presenza di una motovedetta della Guardia di ...

sardanews : Salvini: “150 immigrati ospitati per la quarantena sul traghetto Tirrenia” -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini traghetto

il Giornale

Salvati in mare dalla nave Ong tedesca Alan Kurdi, 150 migranti sono stati trasferiti sul traghetto della Tirrenia “Raffaele Rubattino”, ancorata al largo della Sicilia, per trascorrere tutto il ...I migranti sono stati trasbordati sul traghetto Rubattino della Tirrenia dove resteranno in quarantena ... Lo scrive il segretario federale della Lega Matteo Salvini su Twitter.