Rifacimento del manto stradale della SP Le Pastine dal 20 al 24 aprile (Di venerdì 17 aprile 2020) Inizieranno lunedì 20 aprile i lavori di messa in sicurezza e Rifacimento del manto stradale della SP Le Pastine, programmati dal settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Latina e finanziato da via Costa. La strada provinciale, che parte dalla rotatoria di Doganella di Ninfa, attraversa anche il territorio comunale di Cori, dal Km 17+980 al Km 14+980, fino alla rotatoria SP Velletri-Anzio I, all’ingresso a valle della Città. Per agevolare le operazioni di asfaltatura, garantire il rispetto del cronoprogramma e assicurare l’incolumità degli operai e di chi vi transita, il Presidente della Provincia ha emesso un’ordinanza di chiusura temporanea al traffico a partire da lunedì 20 aprile fino venerdì 24 aprile, dalle ore 07:30 alle ore 18:00. Il divieto non riguarderà i residenti e i mezzi di soccorso. Di ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 17 aprile 2020) Inizieranno lunedì 20i lavori di messa in sicurezza edelSP Le, programmati dal settore Viabilità e TrasportiProvincia di Latina e finanziato da via Costa. La strada provinciale, che parte dalla rotatoria di Doganella di Ninfa, attraversa anche il territorio comunale di Cori, dal Km 17+980 al Km 14+980, fino alla rotatoria SP Velletri-Anzio I, all’ingresso a valleCittà. Per agevolare le operazioni di asfaltatura, garantire il rispetto del cronoprogramma e assicurare l’incolumità degli operai e di chi vi transita, il PresidenteProvincia ha emesso un’ordinanza di chiusura temporanea al traffico a partire da lunedì 20fino venerdì 24, dalle ore 07:30 alle ore 18:00. Il divieto non riguarderà i residenti e i mezzi di soccorso. Di ...

Renato47Rm : RT @pieroomega2: #NessunoTocchiVirginia A #Roma continua senza sosta il rifacimento del manto stradale: ecco la NUOVA via Tiburtina, tra S… - PLRomaCapitale : #Roma #lavori Fino alle 23:59 di oggi via Silicella, da via Casilina in direzione rotatoria di via del Fosso di San… - astralmobilita : ???? #SR207 #NETTUNENSE terminano oggi i #lavori di rifacimento del manto stradale tra il km 10+665 e il km 11+155… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: ASSENZA DA ANNI ANNI, RIFACIMENTO DELLE STRISCE PEDONALI, IN VIA DI CANCELLAZIONE, VIA ISOLE DEL CAPOVERDE SEMAFORI, MA… - GHERARDIMAURO1 : ASSENZA DA ANNI ANNI, RIFACIMENTO DELLE STRISCE PEDONALI, IN VIA DI CANCELLAZIONE, VIA ISOLE DEL CAPOVERDE SEMAFORI… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifacimento del Statale 16 Silvi: iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale Rete8 Manutenzione edile e impianti degli immobili di proprietà dell’ASUFC a Udine

Esecuzione di lavori di nuove realizzazioni, di ristrutturazione e di manutenzione di tipo edile, impiantistico e stradale da eseguirsi all’esterno degli immobili di proprietà o in uso dell’ASUFC ...

Sul Mes servono tre chiarimenti dall'Europa, una dall'Italia

A suo tempo anche io sostenni che i Governi italiani del 2012 e del 2013 avrebbero fatto meglio a seguire la Spagna per la ristrutturazione del nostro sistema bancario. Non ho cambiato idea. Le ...

Esecuzione di lavori di nuove realizzazioni, di ristrutturazione e di manutenzione di tipo edile, impiantistico e stradale da eseguirsi all’esterno degli immobili di proprietà o in uso dell’ASUFC ...A suo tempo anche io sostenni che i Governi italiani del 2012 e del 2013 avrebbero fatto meglio a seguire la Spagna per la ristrutturazione del nostro sistema bancario. Non ho cambiato idea. Le ...