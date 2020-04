Jeremias Rodriguez, finalmente tutta la verità sul caso ‘bomba’. A parlare è proprio l’ex di UeD (Di venerdì 17 aprile 2020) finalmente è tornata a parlare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ha deciso di farlo durante una lunga intervista su ‘Chi sta a casa’. Le dichiarazioni di Martina Luchena pongono chiarezza, soprattutto in merito alle voci di corridoio che hanno sollevato il gossip sul flirt con il fratello di Belen Rodriguez. Ovviamente non potevano mancare alcuni dettagli su come l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta trascorrendo questi giorni di isolamento. Scopriamo insieme cosa ha detto. Ma è tutto vero su Jeremias Rodriguez? Sembra proprio che la Luchena abbia smentito categoricamente le voci intorno a un presunto flirt con il seducente argentino, che da poco ha interrotto la sua relazione con Soleil Sorgé: “Jeremias è un bravissimo ragazzo. Gli voglio bene, ma siamo solo amici”. Martina ha anche aggiunto di avere un buon ... Leggi su caffeinamagazine Uomini e Donne : flirt tra Jeremias Rodriguez e Martina Luchena? Lei rompe il silenzio

Chi è Cecilia Rodriguez? Età, altezza, peso, news, fidanzato, Isola dei famosi e Instagram

Nel 2017 ha partecipato insieme con il fratello Jeremias come concorrente a un altro reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 2. Nella casa del GF Vip ha conosciuto e si è innamorata di ...

