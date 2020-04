Il nipote ha il Covid e lei rimane sola: anziana 98enne viene aiutata dalla polizia (Di venerdì 17 aprile 2020) Sofia Dinolfo L'anziana è rimasta senza l'aiuto del nipote che era solito ritirare per lei la pensione. La badante ha cercato di aiutare la 98enne con i propri risparmi ma poi sono subentrate le difficoltà. Alla richiesta di aiuto, sono intervenuti i poliziotti della questura di Bergamo anziana e con problemi di deambulazione non può ritirare la pensione e per lei interviene in aiuto la polizia. Sono stati giorni particolari e di grande difficoltà per tutti gli italiani da quando sono subentrate,susseguendosi, tutte le misure necessarie per il contenimento del coronavirus. In diverse occasioni abbiamo raccontato la storia di chi si è trovato, per svariati motivi, in situazioni difficili ricevendo per fortuna l’aiuto di persone spinte dal senso di solidarietà ed altruismo, di volontari, ma anche da parte delle forze ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 aprile 2020) Sofia Dinolfo L'è rimasta senza l'aiuto delche era solito ritirare per lei la pensione. La badante ha cercato di aiutare lacon i propri risparmi ma poi sono subentrate le difficoltà. Alla richiesta di aiuto, sono intervenuti i poliziotti della questura di Bergamoe con problemi di deambulazione non può ritirare la pensione e per lei interin aiuto la. Sono stati giorni particolari e di grande difficoltà per tutti gli italiani da quando sono subentrate,susseguendosi, tutte le misure necessarie per il contenimento del coronavirus. In diverse occasioni abbiamo raccontato la storia di chi si è trovato, per svariati motivi, in situazioni difficili ricevendo per fortuna l’aiuto di persone spinte dal senso di solidarietà ed altruismo, di volontari, ma anche da parte delle forze ...

