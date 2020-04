GF Vip | Pago e Serena diventano un libro

Leggi su solodonna

(Di venerdì 17 aprile 2020) Dall’addio a Temptation Island all’amore ritrovato al Grande Fratello Vip. Una storia d’amore conEnardu cheha voluto raccontare in un: Vagabondo d’amore”. E’ stato un cammino lungo ma Pacifico Settembre ha ultimato il suodal titolo ‘Vagabondo d’amore’. Unautobiografico, dove il cantante racconta agli uomini come si fa a recuperare una storia d’amore, anche quando sembrano perdute. Come nel suo caso. IlArticolo completo: GF Vip:undal blog SoloDonna