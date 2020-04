Fase 2 | tutti con le mascherine | ma quali usare?

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus,sono quelle più indicate per un utilizzo standard? Con ogni probabilità, si attende solo l’ufficialità, nella2 e chissà per quanto tempo sarà in vigore l’obbligo di indossare lealmeno negli spazi chiusi. Probabilmente anche all’aperto. Masono le migliori?per coronavirus,? Come abbiamo imparato in queste settimane di emergenza, esistono diversi tipi di. Esiste ovviamente una scala di valore, ossiapiù efficaci e dispositivi meno o poco efficaci. Ma come ribadito spetto dagli esperti molto dipende dall’utilizzo e soprattutto dall’ambiente in cui si utilizzano. Ledi stoffa Ledi stoffa rappresentano una soluzione di ripiego da utilizzare in mancanza d’altro. La ...