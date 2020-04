(Di venerdì 17 aprile 2020) Si chiama, ed è un’appfila. In queste settimane di circolazione limitata per contenere i contagi da Coronavirus, le code fuori dai supermercati sono un nuovo incubo.per il suo punto vendita diMilanino. “Per fronteggiare questo momento di difficoltà, abbiamo deciso di introdurre dal 18 aprile all’di … L'articolo, l’appalproviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Esselunga sperimenta Ufirst a Cusano, l'app salta coda al supermercato - -

Ultime Notizie dalla rete : Esselunga sperimenta

Il Notiziario

In queste settimane di circolazione limitata per contenere i contagi da Coronavirus, le code fuori dai supermercati sono un nuovo incubo. Esselunga sperimenta ufirst per il suo punto vendita di Cusano ...Ecco come funzionano Le app salta file ai supermercati: Esselunga e Coop, per prime, si sono organizzate ... fino al 30 giugno anche per gli esercizi commerciali. Pure la Coop ha iniziato a ...