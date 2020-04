Elettra Lamborghini in versione cuoca | rivela la sua ricetta dei cookies banana e cocco

(Di venerdì 17 aprile 2020)si è trasformata in una vera e propriadurante la quarantena,ndo ai followers la suadei. Dopo aver realizzato un fotomontaggio in cui si è mostrata con ironia inchef, ha illustrato tutti i vari step da seguire.

Elettra Lamborghini non sa proprio più cosa inventarsi per rendere la quarantena più piacevole e, dopo essersi presa cura della sua bellezza con delle maschere viso, aver costruito il castello di ...In quarantena col fidanzato Elettra Lamborghini sogna l’abito bianco e un bambino, ma come lei stessa ha specificato il suo vero sogno sarebbe quello di adottarne uno. “Vorrei adottare ma bisogna ...