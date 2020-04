"Dove sono le mascherine?". Così la ripartenza sarà una catastrofe: Salvini tallona Conte, "subito la commissione" (Di venerdì 17 aprile 2020) In collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, Matteo Salvini volge lo sguardo al futuro, alla ripartenza post-coronavirus, la fase su cui Giuseppe Conte e il suo governo sembrano faticare di più: la confusione regna sovrana. E il leader della Lega invoca "una commissione a livello nazionale". Un coordinamento, insomma, quella collegialità di fatto sempre rifiutata dal premier. E Salvini si interroga: "Ad esempio, le mascherine che lo stato Doveva garantire Dove sono? La riapertura prevederà l'uso quotidiano di circa 50 milioni di mascherine: Dove sono? Dove sono i tamponi?". Domande ad ora senza risposta. E ancora, riprende: "Io ho anche una buona notizia: al San Matteo di Pavia, e ringrazio i ricercatori, stanno sperimentando un test del sangue che ti dirà se tu hai fatto il virus e sei immune, Così si può uscire e ... Leggi su liberoquotidiano Quella volta che... - Land Rover Freelander : "Scusi - dove sono le dune?"

Grande Fratello Vip - Paola Di Benedetto : "Non sono una bella statuina. Paolo Ciavarro? Doveva prendere una posizione"

Per il sindaco di Scafati sono in particolare i magrebini a dover rimanere a casa e lavarsi le mani (Di venerdì 17 aprile 2020) In collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, Matteovolge lo sguardo al futuro, allapost-coronavirus, la fase su cui Giuseppe Conte e il suo governo sembrano faticare di più: la confusione regna sovrana. E il leader della Lega invoca "una commissione a livello nazionale". Un coordinamento, insomma, quella collegialità di fatto sempre rifiutata dal premier. Esi interroga: "Ad esempio, leche lo statova garantire? La riapertura prevederà l'uso quotidiano di circa 50 milioni dii tamponi?". Domande ad ora senza risposta. E ancora, riprende: "Io ho anche una buona notizia: al San Matteo di Pavia, e ringrazio i ricercatori, stanno sperimentando un test del sangue che ti dirà se tu hai fatto il virus e sei immune,; si può uscire e ...

pfmajorino : Tra i messaggi che ho ricevuto in questo periodo ci sono quelli dalle Case di riposo. Dove gli enti spiegano che Re… - sbonaccini : @shamrock1807 Abbiamo scelto ospedali, non luoghi che non sono strutture ospedaliere dove non ci sono medici, e sar… - borghi_claudio : In macchina verso Roma... ho commesso l'errore di ascoltare la vergognosa intervista a Prodi fatta da Barisoni. Ha… - FilippoPippoVia : RT @davide_vecchi: Leggo giudizi surreali sulla sanità della #Lombardia espressi da quanti di questa Regione, del suo popolo e della sua sa… - SimoRussoNa83 : RT @Claudio6745: Il rotolo di carta igienica con il titolo Libero fa i sondaggi dove il cazzaro verde è più benvoluto di Conte ! I rotoli d… -

Ultime Notizie dalla rete : Dove sono Coronavirus, la storia della Rsa dove sono morti 29 ospiti: in quattro per curare oltre settanta anziani La Stampa mi pare più ragionevole pensare che siamo ignoranti noi piuttosto che loro .o no?

E questo lo san bene quegli in "imbecilli" di amd e nvidia (che fanno e progettano le gpu, non sony e microsoft che ne comprano le license e i progetti) che nelle gpu TOP di gamma, ergo le più ...

Il nonno che racconta le fiabe

Tra questi numerosi sono scritti da nonni, come nonno Fiore e nonna Ombretta, che qui pubblichiamo. Un nonno tra Vertova e Rovetta In questi giorni di giusta clausura forzata il tempo scorre piano a ...

E questo lo san bene quegli in "imbecilli" di amd e nvidia (che fanno e progettano le gpu, non sony e microsoft che ne comprano le license e i progetti) che nelle gpu TOP di gamma, ergo le più ...Tra questi numerosi sono scritti da nonni, come nonno Fiore e nonna Ombretta, che qui pubblichiamo. Un nonno tra Vertova e Rovetta In questi giorni di giusta clausura forzata il tempo scorre piano a ...