Di Natale: «Ripresa Serie A? Si troverà una soluzione, no ai playoff»

La posizione di Antonio Di Natale, ex bandiera dell'Udinese, riguardo alla Ripresa della Serie A e degli altri campionati Antonio Di Natale, intervenuto nel corso dell'intervista rilasciata a juvenews.eu, ha parlato delle possibili modalità di Ripresa per il campionato di Serie A 2019/20. Ecco le parole dell'ex campione dell'Udinese.

Ripresa Serie A – «Io credo che alla lunga il campionato debba essere concluso. Credo che andando più avanti una soluzione venga trovata, tra un mese e mezzo o due, cercheranno di ripartire e chiudere le stagioni i due mesi, sia la massima categoria ma anche Serie B e LegaPro. Secondo me se la situazione diventa piu semplice, anche la Serie C terminerà il campionato perchè altrimenti diventerebbe un macello per tutti».

playoff – «Io sono convinto che se inizi il campionato devi finirlo».

