Cristina Marino a Luca Argentero: «Più invecchia, più è bello» (Di venerdì 17 aprile 2020) Una grande casa in Umbria, al confine con la Toscana, un prato verde e l’attesa di una bimba, la prima per la coppia. Quella di Luca Argentero e Cristina Marino, conosciuta nel 2015, sul set di un cinepanettone, ha poco della quarantena. «Viviamo in una bolla dove, apparentemente, va tutto bene, soprattutto se paragonato a quello che succede altrove», ha ammesso l’attore, che, giovedì sera, insieme alla compagna, si è raccontato in una lunga diretta Instagram. Filtri, ne ha usati pochi. «Il difetto di Cristina è che è irriverente, non conosce il dono della diplomazia e, quindi, spesso parla di getto e un po’ a sproposito», ha detto Argentero ad un fan che gli ha chiesto di indicare pregi e difetti l’uno dell’altra. «Un suo pregio è che è una fonte di energia e luce inesauribile», ha poi aggiunto, mentre la Marino lo ha definito «permalosissimo». Leggi su vanityfair Luca Argentero - Cristina Marino perde il volo ma trova l’amore

