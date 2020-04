Comune inaugura struttura accoglienza donne e bambini

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 aprile 2020) Roma – Roma Capitaleuna nuovadipersole, mamme cone gestanti senza dimora per l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. I 40 posti di, H24, sono stati predisposti dall’Amministrazione presso l’Istituto San Michele, in zona Tor Marancia, e gia’ oggi sono previsti i primi inserimenti. Il servizio e’ rivolto appunto asole, madri con figli minori, gestanti evittime di violenza in grave disagio sociale, che presso lapotranno trovare un posto sicuro tramite la Sala Operativa Sociale, in stretta collaborazione con i Centri antiviolenza di Roma Capitale. A tutte le ospiti sara’ effettuato uno screening in ingresso e un monitoraggio sanitario quotidiano. Laprevede anche la possibilita’ di stanze singole. “Continua l’impegno di Roma ...