The Italian Lockdown – Cronache da un Paese in Quarantena: 27. La giornata del criceto (Di giovedì 16 aprile 2020) Verusca la Rossa. Voci dal Drago, Birambo e Dorcus. Batteria riattivata e breve giro al volante. Poi, di nuovo in fila, a fare la spesa. Battutacce in romanesco e giorno del compleanno. Giovedì, 16 aprile 2020. “Avete tanta di uscire che… Avete letto voglia, anche se non c’è scritto.” Eccolo qua, il post più divertente del giorno, sai le risate. Firmato da Verusca, una di quelle tante amicizie su Facebook, che vattelapesca come sono arrivate, e probabilmente non avrò mai occasione di conoscere veramente. E’ una comunista sfegatata, questo è chiaro, eppure si ostina a postare foto di se stessa, seminuda, smutandata, con il culo in bella mostra e un filo di tanga per arrapare ancor di più e ricevere like in massa. Un giorno, non ho resistito e gliel’ho chiesto, in privato. Non sono certo un bacchettone, ... Leggi su nextquotidiano The Football Room : i portieri della nazionale italiana

Verusca la Rossa. Voci dal Drago, Birambo e Dorcus. Batteria riattivata e breve giro al volante. Poi, di nuovo in fila, a fare la spesa. Battutacce in romanesco e giorno del compleanno. Giovedì, 16 ...

Art is always public | An artist’s film each week! #5 Fide Dayo

After the assasination of her father, a political activist, Kemi leaves her home country Nigeria. On her arrival in Italy she finds a job in a bakery and builds a new life as a single mother.

After the assasination of her father, a political activist, Kemi leaves her home country Nigeria. On her arrival in Italy she finds a job in a bakery and builds a new life as a single mother.