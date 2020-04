Salta il coperchio METEO | presto infurieranno TEMPESTE

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 16 aprile 2020) Dovremo preoccuparci? Forse sì, forse no. La primavera, se preferite marzo e aprile, è una di quelle stagioni che dal punto di vistaclimatico può realmente causare non pochi problemi. E' quel periodo dell'anno dove la transizione stagionale, più o meno turbolenta, può portarci incredibili capovolgimenti di fronte. Si può passare dal caldo al freddo in un batter di ciglia e non è che questi sbalzi ci facciano bene. Non fanno bene alla nostra salute, soprattutto non fanno bene al tempo atmosferico. Ora, immaginate cosa succederebbe se dopo i 30°C dei prossimi giorni arrivasse improvvisamente il freddo... Forse contrasti termici? Già, proprio loro. E' un termine del quale spesso si abusa, ma mai come in questo periodo dell'anno torna di moda. Il caldo in eccesso, seppur di breve durata, non è un bene. ...