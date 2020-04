Pepe Lega | “Gestione dell’emergenza in Irpinia è in piena confusione”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ancora problemi per la RSA di Ariano Irpino: dopo sanificazioni e tamponi, si pensava e sperava che tutto fosse finito. E invece no: ecco che vengono fuori altri pazienti positivi al Coronavirus. Come da noi denunciato solo qualche settimana fa, la gestione sanitaria dell’emergenza inè inconfusione, come il presidente De Luca, che un giorno boccia l’ipotesi dei tamponi di massa, invitando tutti a stare a casa, per poi cambiare idea poche ore dopo e annunciare aperture e screening per l’intera popolazione. Si mettano in sicurezza le persone, tutte e subito, e ben vengano le indagini della magistratura sulla RSA. La gente ha il diritto di sapere chi ha sbagliato”. E’ questa la nota del coordinatore provinciale di Avellino, il senatore Pasquale, a commento dei nuovi casi di ...