Parrucchieri in affanno | bloccate gli affitti

(Di giovedì 16 aprile 2020) Roma – “Tutto quello che avevamo nel fondo cassa e’ finito. Siamo a zero”. L’hair stylist Alessio Benini parla dal suo negozio di parruchiere, ormai vuoto, in viale Regina Margherita, a Roma, dove questa mattina e’ tornato per poter spedire alcuni prodotti ai suoi clienti. “Cerchiamo di stare loro vicini in questo modo, o attraverso consulenze telefoniche e videochiamate, li aiutiamo a non fare danni e a recuperare quelli che hanno gia’ fatto”. Ma essere positivi non e’ facile., barbieri ed estetisti sono tra le attivita’ piu’ colpite dalla crisi sanitaria perche’ non sono considerate di prima necessita’, non possono svolgersi da remoto e non possono garantire il metro di sicurezza richiesto dalle autorita’ per la riapertura. Ma Alessio prova comunque a immaginare la cosiddetta ...