Non chiamiamo i medici “eroi” se li dimenticheremo quando tutto sarà finito

(Di giovedì 16 aprile 2020) Quanto aveva ragione quell’infermiera di un reparto di intensiva che, intervistata l’altro giorno da non ricordo quale giornale, diceva con rassegnata ironia: «Sì, adesso ci chiamano eroi. Me lo segno per dopo». Sapendo già che dopo, archiviata l’emergenza, gli eroi di oggi finiranno come sempre in coda alla lista, ben distanziati dai dipendenti Alitalia, dai bagnini del Papeete, dagli impiegati cinquantenni dell’Atac aspiranti alla pensione, dagli idraulici in nero con reddito di cittadinanza, dai forestali siciliani e dagli evasori per necessità famigliari. A cui si aggiungeranno, statene certi, le agguerritissime falangi dei richiedenti sussidio in Porsche e degli impoveriti asintomatici. Per gli eroi avanzerà giusto un pugno di medaglie. Come al solito, per colpa dell’Europa. C’è qualcosa di farlocco ...