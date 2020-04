Meteo, le previsioni di venerdì 17 aprile (Di giovedì 16 aprile 2020) Venerdì 17 aprile torna l'alta pressione che riporta il sole su tutta l'Italia e fa salire le temperature dal Settentrione al Meridione. Ricordiamo sempre che è importante rimanere a casa in questo periodo, segnalando qualche addensamento nuvoloso tra Toscana e Liguria e, in mattinata, sulla Sardegna. Nel resto della penisola e in Sicilia splende il sole e torna il caldo con i venti decisamente in attenuazione (LE previsioni). Le previsioni al Nord Al Nord la giornata inizia con qualche nuvola bassa, al mattino, sulla costa ligure. Nelle restanti regioni settentrionali, invece, splende il sole con tempo stabile e ritorno del caldo. Aumentano le temperature con punte tra i 19°C e i 24°C. Venerdì soleggiato per tutto il giorno a Milano dove la temperatura oscilla tra una minima di 11°C e una massima di 24°C. Qualche velatura in mattinata e tarda serata ... Leggi su tg24.sky Meteo - le previsioni di domenica 22 marzo

Le previsioni meteo sballate? Perché è colpa del Coronavirus

Previsioni Meteo : esplode l’alta pressione con caldo in aumento. Temperature estive nel weekend (Di giovedì 16 aprile 2020) Venerdì 17torna l'alta pressione che riporta il sole su tutta l'Italia e fa salire le temperature dal Settentrione al Meridione. Ricordiamo sempre che è importante rimanere a casa in questo periodo, segnalando qualche addensamento nuvoloso tra Toscana e Liguria e, in mattinata, sulla Sardegna. Nel resto della penisola e in Sicilia splende il sole e torna il caldo con i venti decisamente in attenuazione (LE). Leal Nord Al Nord la giornata inizia con qualche nuvola bassa, al mattino, sulla costa ligure. Nelle restanti regioni settentrionali, invece, splende il sole con tempo stabile e ritorno del caldo. Aumentano le temperature con punte tra i 19°C e i 24°C. Venerdì soleggiato per tutto il giorno a Milano dove la temperatura oscilla tra una minima di 11°C e una massima di 24°C. Qualche velatura in mattinata e tarda serata ...

3BMeteo : Anche oggi dominanza di Alta Pressione. Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow @pelopippo - fordeborah5 : RT @ilmeteonet: #16aprile Fino al week-end, tempo tranquillo sull'Italia. ??? Le previsioni #meteo per i prossimi giorni sul portale inter… - ProtCivComuneFi : Previsioni oggi #meteo #Lamma #firenze: velato min 13 max 23 - scimmiastronza : RT @AgostinelliAldo: Un aspetto a cui onestamente non avevo pensato: per colpa del #COVID2019italia le previsioni del tempo sono meno preci… - adrianosettin : Previsioni meteo Veneto per i prossimi giorni aggiornate giovedì 16 aprile 2020 -