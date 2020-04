Mea culpa von der Leyen | “Dobbiamo delle scuse all’Italia”

sonoleventi : 'Forse è arrivato il momento di un mea culpa europeo, l’austerity ha fatto tagli sulla spesa pubblica e questo ha i… - sonoleventi : “Da questa vicenda la politica sulla sanità deve fare un grande bagno di realismo e un mea culpa. Oggi più che mai… - repubblica : Coronavirus, aumentano i contagi in Svezia. Il mea culpa del premier: 'Non abbiamo fatto abbastanza' [aggiornamento… - flora815 : RT @giada_imperato: un mea culpa fattelo, cresci - gi_pavanello : @PaoloMaddalenaA le giravolte e le scaramucce, la comédie larmoyante quando l'UE cerca di fare un mea culpa poco cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Mea culpa

LatinaCorriere

L'Europa deve chiedere scusa all'Italia perché troppe persone si sono voltate dall'altro lato quando Roma ha avuto bisogno di aiuto all'inizio della pandemia di Covid-19. Inizia così il mea culpa reci ...IL MEA CULPA Occorre una analisi e un mea culpa. L’ultimo ventennio non è stato molto semplice per gli artisti italiani (e per italiani intendiamo, a scanso di qualsiasi equivoco, anche chi ha scelto ...