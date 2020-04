Lo spaghetto «comfort» di Filippo La Mantia

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 16 aprile 2020) Se amiamo la cucina di Filippo La Mantia è perché i suoi piatti sono sempre originali nella loro semplicità, cominciando da pesti e cous cous: grandi cult dell’oste-cuoco siciliano ex reporter che ora ha uno dei ristoranti più belli nel centro di Milano. Ed è nel suo stile il primo che ci invita a provare per rendere un po’ speciali pranzi e cene di questo lungo isolamento casalingo: lo spaghetto «comfort» (così lo ha ribattezzato per noi), con alici, menta, una spolverata di peperoncino (se vi piace), di cui trovate la ricetta nella gallery sopra.