L’Europa chieda scusa all’Italia La von der Leyen ammette che non si può superare una

"Non si può superare una pandemia di tale portata senza la verità: sì, è vero che nessuno era veramente pronto ad affrontare questa pandemia. Ed è vero che molti non erano presenti quando l'Italia ha avuto bisogno di aiuto all'inizio di questa pandemia. L'Ue ora deve presentare una scusa sentita all'Italia, e lo fa". E' quanto ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al Parlamento europeo. "Ma le scuse – ha aggiunto la numero uno della Commissione Ue – valgono solo se si cambia comportamento. E c'è voluto molto tempo perché tutti capissero che dobbiamo proteggerci a vicenda. Ma ora la Ue è il cuore pulsante della solidarietà europea, la Ue è in piedi per aiutare chi ha più bisogno"

