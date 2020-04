Coronavirus, in Calabria record di tamponi e di guariti: restano solo 9 in terapia intensiva, e il 95% dei test è NEGATIVO [DATI] (Di giovedì 16 aprile 2020) Nuovo record di tamponi giornalieri oggi in Calabria, con 980 test effettuati nelle ultime 24 ore: appena 46 persone sono risultate positive al Coronavirus, pari al 4,6% dei controllati, mentre il 95,4% è risultato negativo, confermando per l’ennesima volta che il virus non sta circolando in Calabria a maggior ragione a fronte di un elevatissimo numero di test effettuati. Tra l’altro questi controlli sono stati mirati al focolaio divampato nel giorno di Pasquetta presso la RSA “Villa Torano” di Torano Castello (Cosenza): dei 46 casi positivi odierni, ben 36 appartengono a pazienti/operatori di questa struttura, dove il totale dei contagiati accertati è di 58 persone (non si tratta del focolaio più grande della Calabria, il numero dei positivi è inferiore rispetto a quello di Chiaravalle). Sono comunque ancora in corso di verifica ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - migranti in Calabria : “Senza lavoro né cibo - governo si è dimenticato di noi”

