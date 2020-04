Ballando con le stelle 2020, Carolyn Smith: “Situazione devastante” (Di giovedì 16 aprile 2020) Carolyn Smith sul coronavirus prima della nuova edizione di Ballando con le stelle: “Situazione devastante” Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo Carolyn Smith, presidentessa della giuria di Ballando con le stelle ormai da tantissime edizioni che, in attesa della nuova stagione del programma (il cui inizio ancora non si conosce, a causa della difficile situazione nella quale versa l’Italia ma anche il resto del mondo), si è raccontata, appunto, per la rivista succitata, dichiarando: Stiamo vivendo una situazione davvero devastante, quindi a tutti noi artisti tocca dare il nostro contributo. E’ proprio un dovere, per noi, restituire il cuore e la spensieratezza che decreta il successo che abbiamo. “Succedeva così anche durante le guerre mondiali e quella che stiamo ... Leggi su lanostratv Costantino Della Gherardesca/ Ballando con le stelle? Devo monitorare le mie gambe...

