10 libri per mamme imperfette e normalissime

Leggi su dilei

(Di giovedì 16 aprile 2020) Da qualche settimana sto vivendo una situazione, diciamo, inedita. Non solo, come tutti quelli che se lo possono permettere, sono chiusa in casa. Ma sto 24 ore su 24 con i miei figli. Una situazione che fin qui ho vissuto solo in due circostanze: durante l’allattamento o in vacanza. Stavolta è diverso. Siamo in casa tutti e io devo: cucinare, pulire, lavorare (a distanza), seguire le chat della scuola, controllare il registro elettronico tra una videoriunione e l’altra, prestare il pc alla piccola di casa per la diretta con la sua maestra, contare fino a 100 dopo l’ennesima rispostaccia del mio pre-adolescente del cuore, provare a tenere alto il morale delle truppe (di tutte le truppe). Ed è proprio nel bel mezzo del caos quotidiano che ho deciso di buttar giù questa lista. Iche mi hanno aiutato in questi anni da mamma e che adesso voglio ...