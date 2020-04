Vola lo spread | il differenziale sfiora 250 | poi ripiega Tracollo delle banche a Piazza

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Un aumento dellodi 50 punti base in due sole sedute che porta iltra Btp e bund ai massimi dal 18 marzo,ndo i 250 punti base per poire a 240. La borsa di Milano maglia nera in Europa, affossata daldei titoli bancari, brucia 23 miliardi di capitalizzazione. Ennesimi segnali che il crollo della domanda dovuto all’epidemia continua a mettere a dura prova i mercati finanziari. E che il contesto nazionale e quello internazionale registrano un incremento del “rischio Italia”.Sul fronte interno: ieri il Fondo Monetario Internazionale ha calcolato un crollo del Pil italiano del 9% quest’anno, un report di oggi indica per il 2020 un rapporto tra debito pubblico e Pil al 155,5%, e un deficit all′8,3%. Nella maggioranza si è acuita la spaccatura tra M5S e PD-Italia Viva sul ricorso al Fondo Salva-Stati mentre ...