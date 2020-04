Szczesny: «Pinsoglio un esempio, contro l’Inter sembrava ci fosse lo stadio pieno grazie a lui» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Wojciech Szczesny ha parlato nell’ultima puntata di “A Casa con la Juve” in compagnia di Shade e del compagno di squadra Pinsoglio Nuova puntata del format “A Casa con la Juve”. Gli ospiti del salotto virtuale di Enrico Zambruno e Claudio Zuliani sono Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio, e il rapper Shade. Queste le parole del portiere polacco. LEGGI SU JUVENTUS NEWS 24 LE PAROLE INTEGRALI Szczesny CONSIGLI AI GIOVANI – «Per diventare un campione ho scelto di seguire un esempio, Carlo Pinsoglio. Io lo vedo ogni giorno, è un professionista. Così riesco ad allenarmi come lui, con tanta intensità». PARTITA PIU’ EMOZIONANTE Szczesny – «A me è piaciuta quella con l’Atletico l’anno scorso, a casa, emozioni forti, bellissima con la tripletta di Cristiano ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Wojciechha parlato nell’ultima puntata di “A Casa con la Juve” in compagnia di Shade e del compagno di squadraNuova puntata del format “A Casa con la Juve”. Gli ospiti del salotto virtuale di Enrico Zambruno e Claudio Zuliani sono Wojciech, Carlo, e il rapper Shade. Queste le parole del portiere polacco. LEGGI SU JUVENTUS NEWS 24 LE PAROLE INTEGRALICONSIGLI AI GIOVANI – «Per diventare un campione ho scelto di seguire un, Carlo. Io lo vedo ogni giorno, è un professionista. Così riesco ad allenarmi come lui, con tanta intensità». PARTITA PIU’ EMOZIONANTE– «A me è piaciuta quella con l’Atletico l’anno scorso, a casa, emozioni forti, bellissima con la tripletta di Cristiano ...

