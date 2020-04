Statistiche Coronavirus Campania | i contagi continuano a scendere | il picco resta il 22

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Il grafico che valuta l'andamento deiin, come evidenziato anche dagli ultimi bollettini dell'Unità di Crisi, mostra che il trend è positivo, e che quindi i casi sono i diminuzione. Nonostante il boom diall'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, ilè atteso sempre il 22 aprile, poi la percentuale deiscenderà sotto l'1%.

Agus_no_doctor : @nonstoasinistra @tommyferraiolo Dopo la pandemia coronavirus in base alle statistiche ci sarà più povertà. Perciò… - SayadShahnaz : RT @GiovaniIraniani: Intanto il Regime continua a fornire false statistiche, anche al di sotto di ciò che aveva annunciato nei giorni prece… - ghazal844 : RT @GiovaniIraniani: Intanto il Regime continua a fornire false statistiche, anche al di sotto di ciò che aveva annunciato nei giorni prece… - MSadidoost : RT @GiovaniIraniani: Intanto il Regime continua a fornire false statistiche, anche al di sotto di ciò che aveva annunciato nei giorni prece… - GiovaniIraniani : Intanto il Regime continua a fornire false statistiche, anche al di sotto di ciò che aveva annunciato nei giorni pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Statistiche Coronavirus

non altera la statistica. Nel frattempo, come reso noto dall'ultimo bollettino della task force regionale, aggiornato alle ore 22 di ieri, martedì 14 aprile, sono 3.807 i casi complessivi di ...P. Leo: le persone “continuano a donare”. Le statistiche riportano 5223 contagi, 335 vittime e 295 guariti. Manila (AsiaNews/Cbcp) - In piena pandemia da nuovo coronavirus, i cattolici cinesi - Paese ...