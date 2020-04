Molecole fluorescenti attivano reazioni chimiche “green” | i carbon dots aprono la strada

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Scienziati dell’Università Ca’ Foscari Venezia hanno dimostrato per la prima volta la possibilità di innescareilluminando nanoparticelle diio di origine naturale, aprendo laa nuove scoperte e applicazioni nel campo della chimica verde. Il risultato è stato pubblicato dalla prestigiosa rivista scientifica Green Chemistry, edita dalla Royal Society of Chemistry. Protagonisti sono i, nanoparticelle diio, note per proprietà come la luminescenza e per questo studiate in medicina nella diagnostica per immagini e come vettori per farmaci. Il team cafoscarino è riuscito a sfruttare la luminescenza per attivaredi chimica organica partendo da particelle ottenute da acido citrico, un composto naturalmente abbondante negli agrumi, che si candida quindi a sostituire metalli rari, ...