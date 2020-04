Le elezioni sudcoreane premiano Moon Jae-In

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Lelegislative in Corea del Sud si sono concluse, come confermato dai primi dati, con la vittoria del Partito Democratico del presidenteJae-In. Il movimento, insieme ad uno schieramento alleato, dovrebbe aggiudicarsi la maggioranza assoluta dei 300 scranni dell’Assemblea Nazionale. Qualora i risultati vengano confermati ci sarà, per la prima volta negli ultimi dodici anni, una maggioranza parlamentare di tendenze progressiste. Gli elettori si sono recati in massa alle urne e l’affluenza ha raggiunto il 66 per cento degli aventi diritto, il dato più alto degli ultimi 24 anni. La pandemia di Covid-19 non ha dunque fermato i sudcoreani che, con tutta probabilità, hanno scelto di premiare le efficaci misure di contenimento adottate da Seul: uso massiccio di tamponi e del tracciamento, adozione del distanziamento sociale e degli strumenti ...