Il Vomero piantonato dalla polizia | più contagi in alcune strade e negozi disobbedienti

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Aumentano ial, ma anche i controlli. Questa mattina, per ledel quartiere, sono numerose le volanti dellae i controlli a piedi di coppie di agenti. Sono soprattutto finalizzati alla verifica del rispetto dell’ordinanza della Regione da parte degli esercizi commerciali. Ieri sono stati diversi iche, seppure non autorizzati, hanno comunque aperto i battenti. Da qui l’intensificazione, oggi, dei controlli. Continua però a destare preoccupazione l’aumento deiindel quartiere, sulle quali la Regione avrebbe dunque intensificato il monitoraggio in termini di tamponi. Se nei prossimi due giorni il numero dei positivi dovesse continuare ad aumentare, allora forse il governatore De Luca assumerà decisioni più stringenti, come la paventata zona rossa di cui scriveva questa mattina Repubblica ...