Coronavirus | Micciche' Imi “La riapertura va programmata con chiarezza”

(Di mercoledì 15 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nessuno puo' pensare che occuparsi delle imprese sia piu' importante che occuparsi della salute degli italiani, e' ovvio. Ma quando in un Paese la demagogia trasforma l'economia reale in un un nemico della salute qualche problema onestamente c'e'”. Lo dice in un'intervista al Foglio il presidente di Banca Imi Gaetano'.“In Germania in questi mesi i consumi di energia sono variati in modo quasi impercettibile, mentre in Italia sono crollati a causa del diverso atteggiamento sul funzionamento degli stabilimenti produttivi. Il tutto all'interno di una situazione piuttosto singolare in cui molte aziende italiane si sono ritrovate a operare regolarmente in alcuni stabilimenti internazionali e a rimanere chiusi nel proprio paese con il proprio personale in cassa integrazione – aggiunge -. L'Italia non puo' permettersi di rinviare ...