Conte: “Mes meccanismo inadeguato”. Poi chiosa, ‘Valuteremo alla fine’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) Le dichiarazioni del premier Conte sul Mes: “meccanismo inadeguato. Siamo di fronte ad un grande shock economico”. ROMA – Il premier Conte sui social è ritornato a parlare del Mes dopo le polemiche che rischiano di spaccare la maggioranza. “Sul Fondo Salva Stati – scrive il premier Conte – sta lievitando un dibattito che rischia di dividere l’intera Italia secondo opposte tifoserie e rigide contrapposizione“. “La mia posizione – continua il presidente del Consiglio – è stata chiara sin dall’inizio. Alcuni dei miei omologhi hanno pensato di affidare a questo strumento la risposta europea. Io ho ribadito che si tratta di un meccanismo inadeguato visto che siamo davanti al più grande shock economico dal dopoguerra. Occorre una risposta forte, unitaria, e tempestiva“. “In Italia ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Conte : “Mes è inadeguato - sfidiamo l’Europa”

borghi_claudio : No ma fatemi capire, conte ha accusato Salvini di fake news e disinformazione a reti unificate per aver detto il ve… - Capezzone : Siamo già a: "Il #Mes lo valutiamo alla fine, valuterò come avvocato". La strategia del fatto compiuto e del cedime… - Marcozanni86 : Il 10 aprile #Gualtieri annuncia che Italia ha ottenuto #MES 'senza condizioni'. Poco fa #Conte scrive che per vede… - GiorgioBergesio : RT @matteosalvinimi: ??Ma come, Conte non aveva forse detto in diretta su tutte le tivù che non avrebbe mai usato il MES? Che il MES non ser… - Carmela_oltre : RT @paoloigna1: Tregua apparente #covid19 #coronavirus #covid19italia #coronavirusitalia Conte propone una tregua a Movimento e Pd: 'Non ha…

