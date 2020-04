BNL | operativa la task force per gestione richieste di moratoria

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – Gruppi di lavoro dedicati a singole tipologie di– per le moratorie sui mutui come sui finanziamenti alle imprese, per l’anticipo CIG e per le domande di credito – in modo che le diverse esigenze possano essere gestite nella maniera più efficiente e rapida possibile, anche grazie a processi semplificati. BNL Gruppo BNP Paribas ha messo in campo diversi team che stanno operando per venire incontro alle oltre 20mila domande arrivate da privati e imprese in questi giorni. “Per far fronte a questo delicato momento, stiamo mettendo in atto una serie di azioni per semplificare e velocizzare ulteriormente i nostri processi – ha dichiarato Marco Tarantola, Vice Direttore Generale di BNL e Responsabile della Divisione Commercial Banking e Reti Agenti – con l’obiettivo di fornire risposte concrete in tempi certi e ...