25 aprile, l’Anpi vuole cantare Bella Ciao dai balconi. Sul web commenti di fuoco (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’appuntamento sarebbe il 25 aprile alle 15. Tutti a cantare Bella Ciao dai balconi. L’iniziativa l’ha lanciata l’Anpi (e chi altri?) e dovrebbe nella loro mente sopperire ai mancati cortei, ai comizi retorici, all’esaltazione delle gesta resistenziali. Così sui social l’Anpi sponsorizza il flash mob partigiano: “il 25 aprile alle ore 15, l’ora in cui ogni anno parte a Milano il grande corteo nazionale, invitiamo tutti ad esporre dalle finestre, dai balconi il tricolore e ad intonare Bella Ciao. Chiediamo alle associazioni, ai sindacati, a partiti, ai movimenti che si riconoscono nei valori e principi della Resistenza, dunque della democrazia e della Costituzione, di aderire al flash mob inviando un messaggio a ufficiostampa@anpi.it”. Le risposte al post dell’Anpi Naturalmente sotto il post dell’Anpi ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - per il 25 aprile niente corteo - ma ‘Bella Ciao’ alle finestre. L’Anpi : “Oggi più che mai c’è bisogno di speranza - di unità e radici”

È ufficiale : il 25 aprile l’Anpi canta “Bella Ciao”. I nuovi partigiani passano dalle montagne ai balconi

Coronavirus - il 25 aprile la piazza sarà virtuale : comizio in streaming dell’Anpi - “Bella ciao” intonata dai balconi. E raccolta fondi per Caritas e Croce rossa (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’appuntamento sarebbe il 25alle 15. Tutti adai. L’iniziativa l’ha lanciata l’Anpi (e chi altri?) e dovrebbe nella loro mente sopperire ai mancati cortei, ai comizi retorici, all’esaltazione delle gesta resistenziali. Così sui social l’Anpi sponsorizza il flash mob partigiano: “il 25alle ore 15, l’ora in cui ogni anno parte a Milano il grande corteo nazionale, invitiamo tutti ad esporre dalle finestre, daiil tricolore e ad intonare. Chiediamo alle associazioni, ai sindacati, a partiti, ai movimenti che si riconoscono nei valori e principi della Resistenza, dunque della democrazia e della Costituzione, di aderire al flash mob inviando un messaggio a ufficiostampa@anpi.it”. Le risposte al post dell’Anpi Naturalmente sotto il post dell’Anpi ...

repubblica : 25 aprile, l'Anpi lancia un flashmob: 'Tutta l'Italia canti 'Bellaciao' in ogni casa. C'è bisogno di speranza e uni… - repubblica : 25 aprile, l'Anpi lancia il flashmob: 'L'Italia canti 'Bellaciao' in ogni casa. C'è bisogno di speranza e unità' [a… - fattoquotidiano : Coronavirus, per il 25 aprile niente corteo, ma ‘Bella Ciao’ alle finestre. L’Anpi: “Oggi più che mai c’è bisogno d… - chiara_ldl : 25 Aprile, l' ANPI chiede di festeggiare comunque l'anniversario della Liberazione anche restando a casa. Magari ca… - ForzaNuovaFe : RT @ordinefuturo: Chi sfila al #25aprile oggi lavora a 3,50 € l’ora, pure la domenica, per datori di lavoro strozzati dalle tasse. L’#ANPI… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile l’Anpi Coronavirus 25 aprile | i partigiani rinunciano a manifestazioni e cortei | ma invitano a Zazoom Blog