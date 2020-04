“Vado al mare, sono una parlamentare”. L’ex deputata no vax del M5S multata a Ostia (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus, parlamentare sanzionata a Pasquetta a Ostia “sono una parlamentare e nell’esercizio delle mie funzioni sto andando al mare”, così avrebbe risposto Sara Cunial alla polizia che ieri, giorno di Pasquetta, l’ha sorpresa in auto in direzione Ostia. La deputata 40enne eletta col Movimento 5 Stelle poi espulsa (e ora nelle fila del gruppo misto), è stata sanzionata dagli agenti della municipale in un posto di blocco predisposto per i controlli per le violazioni della quarantena sul litorale romano. La parlamentare Sara Cunial è stata fermata all’inizio della via del mare, una delle strade che collega Roma città al litorale di Ostia, e ha tentato di convincere la polizia che il giorno di Pasquetta stesse andando al mare per lavoro specificando la commissione di cui fa parte, la XIII, Agricoltura – e prima ancora ... Leggi su tpi “Vado al mare - sono una parlamentare”. L’ex grillina no vax multata sulla strada per Ostia (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus, parlamentare sanzionata a Pasquetta auna parlamentare e nell’esercizio delle mie funzioni sto andando al”, così avrebbe risposto Sara Cunial alla polizia che ieri, giorno di Pasquetta, l’ha sorpresa in auto in direzione. La40enne eletta col Movimento 5 Stelle poi espulsa (e ora nelle fila del gruppo misto), è stata sanzionata dagli agenti della municipale in un posto di blocco predisposto per i controlli per le violazioni della quarantena sul litorale romano. La parlamentare Sara Cunial è stata fermata all’inizio della via del, una delle strade che collega Roma città al litorale di, e ha tentato di convincere la polizia che il giorno di Pasquetta stesse andando alper lavoro specificando la commissione di cui fa parte, la XIII, Agricoltura – e prima ancora ...

