Ultime Notizie Roma del 14-04-2020 ore 10 | 10

(Di martedì 14 aprile 2020)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco vita in studio nuovo appuntamento con l’informazione prima di aperture di librerie cartolerie negozi di abbigliamento per l’infanzia con differenze però da regione a regione il governo studia Intanto un anticipo della fase 2 per far ripartire tutta la situazione alcune attività come moda auto emotive metallurgia dalla prossima settimana in testa andremo al mare quest’estate sicura da Sottosegretario Bonaccorti continuo in Italia il calo dei malati di ricovero in terapia intensiva per coronavirus in controtendenza la Lombardia con un aumento di contagio i morti le vittime a livello nazionale hanno superato Quota 20 mila gli Stati Uniti registrano altri 1509 morti di coronavirus in un giorno per un totale di oltre 23000 Trump Stoppa i governatori spettariaprire la ...