Tokyo 2020 | il Comitato Organizzatore | “Ci prepariamo per il prossimo anno | non c’è un

Secondo quanto scritto da RaiSport, il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici, ormai spostati al prossimo anno, ha dichiarato di non avere un altro piano B alternativo alla disputa della rassegna nel 2021. Le Olimpiadi si svolgeranno dal 23 luglio all'8 agosto. La portavoce di Tokyo 2020, Masa Takaya, ha dichiarato in videoconferenza: "Stiamo lavorando per il nuovo obiettivo. Non abbiamo un piano B. Tutto quello che posso dire è che la date dei Giochi Olimpici e Paralimpici sono state appena fissate. Tokyo 2020 e tutte le parti interessate stanno facendo del loro meglio per preparare le Olimpiadi il prossimo anno". roberto.santangelo@oasport.it

