Perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio e altre Rsa

(Di martedì 14 aprile 2020) La Guardia di Finanza di Milano questa mattina ha svolto dellepresso alcune Rsa del milanese, tra queste anche il Pioe l'istituto Don Gnocchi, nei quali ci sono state circa 300 morti. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano sta guidando un'inchiesta per omicidio colposo ed epidemia colposa ed è indagato il direttore generale del, Giuseppe Calicchio. Secondo quanto appreso dagli inquirenti, che stanno cercando di verificare eventuali carenze nei protocolli interni alle Rsa e nei dispositivi di sicurezza, alcuni operatori sanitari impiegati in quegli istituti avrebbero denunciato la mancanza di dispositivi di protezione individuale come le mascherine. Inoltre sarebbero stati addirittura invitati a non indossarle "per non creare allarmismi". Tuttavia una novantina di medici del Piohanno scritto in una lettera che le ...