Mara Venier, la figuraccia in diretta con Francesco Renga (Di martedì 14 aprile 2020) Mara Venier continua a essere la “signora della domenica”. Il contenitore Domenica In, infatti, è tornato in onda nonostante il Coronavirus, con collegamenti Skype con gli ospiti e proprio nell’ultima puntata, la verace Venier ha fatto più di una gaffe con Francesco Renga. La gaffe in diretta a Domenica In Domenica In continua a essere ancora un grandissimo successo di pubblico, anche grazie alla conduzione di Mara Venier e ai numerosi ospiti che, a causa della quarantena forzata, intervengono in collegamento. La presentatrice, che continua a invitare le persone a restare in casa, proprio durante una diretta con Francesco Renga ha fatto una serie di figuracce. Ad esempio, al momento dei saluti ha detto al cantante: “Salutami Ambra” , facendo riferimento alla Angiolini, ex compagna di Renga. Probabilmente, quella della Venier ... Leggi su thesocialpost Francesco Renga/ Gaffe Mara Venier "Salutami Ambra Angiolini" ma non sa che i due...

Mara Venier mega gaffe con Francesco Renga : “c’entra Ambra”

Mara Venier lascia la RAI? L’inaspettata confessione su Instagram : “Mi godo la vita” (Di martedì 14 aprile 2020)continua a essere la “signora della domenica”. Il contenitore Domenica In, infatti, è tornato in onda nonostante il Coronavirus, con collegamenti Skype con gli ospiti e proprio nell’ultima puntata, la veraceha fatto più di una gaffe con. La gaffe ina Domenica In Domenica In continua a essere ancora un grandissimo successo di pubblico, anche grazie alla conduzione die ai numerosi ospiti che, a causa della quarantena forzata, intervengono in collegamento. La presentatrice, che continua a invitare le persone a restare in casa, proprio durante unaconha fatto una serie di figuracce. Ad esempio, al momento dei saluti ha detto al cantante: “Salutami Ambra” , facendo riferimento alla Angiolini, ex compagna di. Probabilmente, quella della...

you_said_4Ever_ : RT @planisferiale: ringrazio gerry scotti, mara venier e paolo bonolis per la quantità di reaction pics che ci danno, la vita non sarebbe l… - planisferiale : ringrazio gerry scotti, mara venier e paolo bonolis per la quantità di reaction pics che ci danno, la vita non sare… - bnotizie : Jerry Calà sgancia la bomba: `Il marito di Mara Venier...` - infoitcultura : Mara Venier mostra il reggiseno a Fabio Volo e Alessia Marcuzzi: “Rimani un sex symbol” - bnotizie : Mara Venier vede in video il nipotino Domenica In e piange: `I nonni mi possono capire…’ - -