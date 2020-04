Lascia il calcio | fa l’infermiere per combattere il Covid-19 | “Sono più utile così”

Leggi su fanpage

(Di martedì 14 aprile 2020) Igor Benevenuto ha 39 anni ed è l'arbitro che ha deciso di accantonare la professione di direttore di gara per tornare in ospedale a fare l'infermiere in un momento molto delicato per l'emergenza sanitaria da coronavirus. "Ho paura perché ci sono già stati casi di infermieri che sono stati contagiati dal virus e poi sono morti ma devo aiutare la mia gente".