“Emma Marrone è come Gianna Nannini ma con la diarrea” (Di martedì 14 aprile 2020) Questo articolo “Emma Marrone è come Gianna Nannini ma con la diarrea” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il cantante Pino Scotto,intervistato, ha detto la sua su molti colleghi senza risparmiare critiche a nessuno: nel mirino Emma Marrone, la Amorso e non solo. Pino Scotto, in un’intervista con un giornalista di Rolling Stone, ha fatto dichiarazioni scottanti in merito a molti suoi colleghi della musica italiana. Non ha risparmiato commenti spietati a nessuno, … Leggi su youmovies “Emma Marrone spero che muori” - scontro senza pietà (Di martedì 14 aprile 2020) Questo articolo “Emmama con la diarrea” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il cantante Pino Scotto,intervistato, ha detto la sua su molti colleghi senza risparmiare critiche a nessuno: nel mirino Emma, la Amorso e non solo. Pino Scotto, in un’intervista con un giornalista di Rolling Stone, ha fatto dichiarazioni scottanti in merito a molti suoi colleghi della musica italiana. Non ha risparmiato commenti spietati a nessuno, …

Radio1Rai : 'Noi ritroveremo il modo per cantare, sono più preoccupata per le persone più colpite, come chi lavora in aziende m… - _Sara10__ : RT @bastisolotu: Emma Marrone la parola GURU ti si addice proprio - radiolisola : #NowPlaying: Emma Marrone - Amami - anodracni : RT @bastisolotu: Emma Marrone la parola GURU ti si addice proprio -

Ultime Notizie dalla rete : “Emma Marrone Emma Marrone a luci rosse ad Amici: ecco cos'è successo Kikapress