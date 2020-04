Coronavirus, Pecoraro Scanio “Mari in salute, imparare dall’emergenza” (Di martedì 14 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, e Roberto Danovaro, presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, il piu’ antico istituto di ricerca italiano, in un video-appello diffuso sui social commentano le mappe dei mari italiani scattate dal satellite Copernicus sentinel 5P, con le immagini elaborate dalla piattaforma Onda della Serco di Frascati, nel periodo prima e durante il lockdown. “Mari e fiumi italiani con acque limpide sono la dimostrazione che si puo’ imparare da questa emergenza – afferma Pecoraro Scanio -. Inquinare i nostri mari e fiumi significa far ammalare gli ambienti circostanti e danneggiare uno dei polmoni del Pianeta. Vivere sani in un mondo malato e’ impossibile, come ha detto il Papa, ecco perche’ ci serve un mondo pulito. E le immagini di questi giorni dimostrano che ... Leggi su ildenaro Coronavirus - Pecoraro Scanio “Mari in salute - imparare dall'emergenza”

Coronavirus - Pecoraro Scanio : “Evitare speculazioni sui tamponi” (Di martedì 14 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Alfonso, presidente della Fondazione UniVerde, e Roberto Danovaro, presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, il piu’ antico istituto di ricerca italiano, in un video-appello diffuso sui social commentano le mappe dei mari italiani scattate dal satellite Copernicus sentinel 5P, con le immagini elaborate dalla piattaforma Onda della Serco di Frascati, nel periodo prima e durante il lockdown. “Mari e fiumi italiani con acque limpide sono la dimostrazione che si puo’da questa emergenza – afferma-. Inquinare i nostri mari e fiumi significa far ammalare gli ambienti circostanti e danneggiare uno dei polmoni del Pianeta. Vivere sani in un mondo malato e’ impossibile, come ha detto il Papa, ecco perche’ ci serve un mondo pulito. E le immagini di questi giorni dimostrano che ...

Per Danovaro "in questo momento di emergenza coronavirus, stiamo osservando la grande capacita' della natura di ...

Nasce TakeAStay, il bond che aiuta gli alberghi

Uno strumento innovativo e parallelo alle Ota (Online travel agency, i web portali turistici) per aiutare l'hotellerie colpita gravemente dall'emergenza Coronavirus. Si chiama "TakeAStay", il ...

ROMA (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde ... Per Danovaro “in questo momento di emergenza coronavirus, stiamo osservando la grande capacita’ della natura di ...Uno strumento innovativo e parallelo alle Ota (Online travel agency, i web portali turistici) per aiutare l’hotellerie colpita gravemente dall’emergenza Coronavirus. Si chiama “TakeAStay”, il ...