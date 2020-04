Coronavirus | ha record di multe | “Voglio sentirmi libero”

(Di martedì 14 aprile 2020) Un ingegnere di Riccione di 62 anni hadiper aver violato le norme di contenimento sul: “Vogliolibero”. “Vogliolibero, so di violare la legge e so che le regole vanno rispettate. A chi stupidamente pensa di emularmi dico che le norme coercitive sono necessarie”, questa sarebbe la ‘scusa’ … L'articolo, hadi: “Vogliolibero” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : A Pasquetta record di denunciati. Oltre 16mila le sanzioni #ANSA - RaiNews : Secondo i dati diffusi dal Viminale, tra Pasqua e Pasquetta i controlli hanno riguardato complessivamente 465.713 p… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, record di sanzionati a Pasquetta: sono oltre 16mila #coronavirus - ClaudiaBruno00 : RT @RaiNews: Secondo i dati diffusi dal Viminale, tra Pasqua e Pasquetta i controlli hanno riguardato complessivamente 465.713 persone, 30.… - ManuPalo67 : #iorestoacasa #coronavirus Erogate 1 milione di indennità da 600€. Via anche pagamento cassa integrazione per Regio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus record

Agenzia ANSA

“Voglio sentirmi libero, so di violare la legge e so che le regole vanno rispettate. A chi stupidamente pensa di emularmi dico che le norme coercitive sono necessarie”, questa sarebbe la ‘scusa’ ...Ore 12.29 - Record denunciati a Pasquetta: oltre 16emila Record di denunciati a Pasquetta per il mancato rispetto delle misure di contenimento de Coronavirus. Sono state 16.545 - informa il Viminale - ...