Amici Nicolai ci ricasca | veleno su Celentano | “Non me me fr…a” Video

Leggi su gossipetv

(Di martedì 14 aprile 2020) Alessandra, l’attacco diGorodiskii dopo19 Sembrava cheGorodiskii avesse deposto l’ascia da guerra ma i fatti stanno diversamente: dopo19 infatti il ballerino è tornato a farsi notare per delle parole non proprio belle usate nei confronti di Alessandrache – ricordiamolo – in finale fece innervosire Maria … L'articolocisu: “Non me me fr…a” () proviene da Gossip e Tv.