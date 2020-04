Steam e la reale efficacia del suo modello di business - articolo

(Di lunedì 13 aprile 2020) Ha fatto discutere molto il rapporto diffuso damartedì scorso nel quale il noto distributore sosteneva il rinnovato successo che gli sviluppatori stanno riscontrando di recente sulla sua piattaforma. Ci siamo soffermati a riflettere sulle percentuali messe in risalto da Valve per provare a capire la portatache queste informazioni comportano nel panorama dello sviluppo videoludico.Per chi non avesse avuto l'occasione di leggerlo il rapporto è riassumibile nei seguenti punti: ci sono sempre più giochi "di successo" su; con "successo" Valve considera quei titoli che vendono almeno 10mila di entrate nelle prime due settimane; la maggior parte di questi titoli "di successo" ha comunque un'entrata tra i 20k e i 60k nel primo anno; il trend di incremento osservato è considerato tra il 2018 e il 2019.Al lettore attento sarà sicuramente ...

Eurogamer_it : Eurogamer approfondisce la reale efficacia del modello di business di Steam alla luce dei suoi recenti annunci. -

Ultime Notizie dalla rete : Steam reale

Everyeye Videogiochi

Durante quel lasso di tempo, tutti i giocatori che riscatteranno il titolo su Steam potranno conservarlo nella propria libreria per sempre ... Questo gioco di strategia in tempo reale catapulta i ...Se state cercando qualcosa per PC, su Steam ci sono Play With Me: Escape Room e Tales of Escape (giocabile anche ... Per quanto riguarda, invece, le esperienze che si possono fare nel mondo reale ...