“Non useremo il Mes ma i Fondi europei”, afferma Misiani. “Riaperture? Circolano notizie inesatte” (Di lunedì 13 aprile 2020) “Il Mes non lo utilizzeremo”, piuttosto l’Italia farà ricorso al “programma della cassa integrazione europea, ai 200 mld della Bei e anche alle altre possibilità che l’Europa ha deciso in queste settimane. Se la Bce non avesse deciso il nuovo programma di acquisto titoli avremmo lo spread a livelli stellari”. Così il viceministro dell’Economia Antonio Misiani, intervenendo stamane a ‘Mattino 5’, per spiegare che, terminate le restrizioni, “dovremo fare comunque ulteriore deficit, e per questo chiederemo uno scostamento molto consistente al Parlamento”. “Il fabbisogno del prossimo decreto dai Fondi europei” Quindi Misiani ha poi rimarcato che “parte del fabbisogno per il prossimo decreto, che sarà molto più consistente di quello di marzo, lo copriremo ... Leggi su italiasera Ue - viceministro Misiani : “Non useremo il Mes - solo i fondi per cassa integrazione e imprese. Decreto aprile? Più consistente del dl marzo” (Di lunedì 13 aprile 2020) “Il Mes non lo utilizzeremo”, piuttosto l’Italia farà ricorso al “programma della cassa integrazione europea, ai 200 mld della Bei e anche alle altre possibilità che l’Europa ha deciso in queste settimane. Se la Bce non avesse deciso il nuovo programma di acquisto titoli avremmo lo spread a livelli stellari”. Così il viceministro dell’Economia Antonio, intervenendo stamane a ‘Mattino 5’, per spiegare che, terminate le restrizioni, “dovremo fare comunque ulteriore deficit, e per questo chiederemo uno scostamento molto consistente al Parlamento”. “Il fabbisogno del prossimo decreto daieuropei” Quindiha poi rimarcato che “parte del fabbisogno per il prossimo decreto, che sarà molto più consistente di quello di marzo, lo copriremo ...

TgLa7 : #Coronavirusitalia, #Misiani,viceministro Economia: non useremo #Mes, ma fondi #Bei e #Sure - fattoquotidiano : Ue, viceministro Misiani: “Non useremo il Mes, solo i fondi per cassa integrazione e imprese. Decreto aprile? Più c… - borghi_claudio : @Mov5Stelle Quindici giorni con il paese in lockdown per approvare una cosa che non useremo. E poi c'è la marmotta… - repubblica : Misiani: 'Non useremo i fondi del Mes, per il prossimo decreto faremo molto deficit' - Ultron65 : RT @TgLa7: #Coronavirusitalia, #Misiani,viceministro Economia: non useremo #Mes, ma fondi #Bei e #Sure -

