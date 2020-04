Jaime Lorente | quarantina particolare per l’attore de La Casa Di Carta

Leggi su youmovies

(Di lunedì 13 aprile 2020) Questo articoloper l’attore de LaDiè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.de Ladiè in quarantena forzata con la sua ragazza, ma le cose non vanno come vorrebbe. Ecco perché., l’attore che veste i panni di Denver nella seguitissima serie Netflix Ladi, come tutti, si trova in quarantena insua, dove a fargli compagnia c’è …