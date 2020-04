Il Parlamento sani il vulnus Foa o la Rai sprofonderà

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 13 aprile 2020) La disastrosa gestione dell’informazione Rai in queste settimane così difficili per il nostro Paese è l’inevitabile epilogo di oltre un anno di totale assenza di garanzie, mancata tutela del pluralismo, cancellazione di equilibrio e correttezza giornalistica. Inutile appellarsi alla commissione di Vigilanza, che nell’ultima settimana ha scritto ben due lettere alla Rai senza ricevere alcuna risposta seria, se non si risolve il problema che sta alla base dell’attuale mala gestione Rai: l’assenza di un vero presidente di garanzia.Tutto nasce daliniziale della nomina di un presidente non di garanzia, una forzatura contro le regole tollerata da quasi tutti che ha lasciato il servizio pubblico senza una guida in grado di difendere il ruolo della Rai servizio pubblico invece che qualche piccolo interesse di bottega.Finché il ...