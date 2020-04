I dati del 13 aprile Sul Coronavirus

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 aprile 2020) Roma – “Da ieri il numero delle persone attualmente positive è aumentato di 1.363 unità, quindi il totale degli attualmente positivo è ora pari a 103.616. Di questi, i pazienti in terapia intensiva che necessitano di supporto respiratorio sono 3.260, ovvero 83 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono invece 28.023, ovvero 176 in più da ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 72.333, ovvero il 70% del ttoale. Purtroppo nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 566 decessi, motivo per cui da inizio epidemia le persone scomparse sono 20.465. Da ieri abbiamo registrato anche 1.224 guarigioni, perciò il totale delle persone guarite è salito a 35.435.” Queste le parole di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, durante la conferenza stampa odierna sul ...